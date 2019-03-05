2019-ALES/1 Başvuruları Başladı!

2019-ALES/1 (ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından alınmaya başlandı. İşte detaylar...