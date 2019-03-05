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2019-ALES/1 Başvuruları Başladı!

2019-ALES/1 (ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından alınmaya başlandı. İşte detaylar...

2019-ALES/1 Başvuruları Başladı!

2019-ALES/1 (ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından alınmaya başlandı. İşte detaylar...

05 Mart 2019 Salı 19:06
2019-ALES/1 Başvuruları Başladı!

2019-ALES/1 (ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından alınmaya başlandı. İşte detaylar...
 

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1), 05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 05-13 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.03.2019 19:19
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