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2019- ALES-2 Soruları ve Cevapları Yayınlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) 2019- ALES/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı.İşte erişim ekranı...

2019- ALES-2 Soruları ve Cevapları Yayınlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) 2019- ALES/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı.İşte erişim ekranı...

04 Ekim 2019 Cuma 13:23
2019- ALES-2 Soruları ve Cevapları Yayınlandı!

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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2019 ales soruları cevapları yayınlandı
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