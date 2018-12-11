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2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Sonuçları Açıklandı

2018-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) (Sonbahar Dönemi) Sonuçları Açıklandı

2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Sonuçları Açıklandı

2018-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) (Sonbahar Dönemi) Sonuçları Açıklandı

11 Aralık 2018 Salı 17:35
2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Sonuçları Açıklandı

2018-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)  (Sonbahar Dönemi) Sonuçları Açıklandı.

18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının 2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Sınav Sonuçları

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
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2018 ales sonbahar dönemi sonuçları açıklandı
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