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2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018-ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 3.Dönem (Sonbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.

2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018-ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 3.Dönem (Sonbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 19:44
2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018-ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 3.Dönem (Sonbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

18 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın  fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan  dökümünü edinirken  belge üzerinde fotoğraf olmasına özen  göstermelidirler.  Adaylar  internetten  edinecekleri  bu  belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka  yüzünde  ÖSYM’nin  belirlediği  bilgiler  dışında  herhangi  bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara  Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş  Belgesi’ni  (fotoğraf  görünür  bir  şekilde)  yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:

ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti  Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaklardır.

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb.  diğer  tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa  bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü  sınav  görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük  çektiği  takdirde,  adayı  sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 20:51
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2018 ales sonbahar dönemi sınava giriş belgeleri açıklandı
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