2018 ALES/3 Sonbahar Dönemi Geç Başvuruları Ne Zaman?

18 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) /3 Sonbahar dönemi için başvuru tarihlerini kaçıranlar ALES geç başvuru tarihini merak ediyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin eleştirildiği kadar son bir kaç yıldır güzel uygulamalara imza attığı da görülüyor. Geç Başvuru uygulaması da bu uygulamalardan biridir. Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için son bir şans niteliği taşıyan geç başvuru sadece 24 saat süreyle alınıyor.

2018 ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) geç başvuruları 09 Ekim 2018 saat 23:59'da başlayıp 10 Ekim 2018 saat 23:59'a kadar (24 saat) geç başvurular yapılabilecek.

Başvuru ücreti 100 TL olan ALES/3 Sonbahar Dönemi sınavı 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

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