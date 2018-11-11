2018-ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak! Ales Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3. dönem (sonbahar dönemi sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde ALES/3 sınav tarihi açıklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olanlar ALES sınavının ne zaman yapılacağı, ALES sınav sonuçlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) sınavı 18 Kasım 2018 günü saat 10:15'de yapılacak. ÖSYM tarafından ALES ile ilgili "Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır." ifadelerini içeren bir uyarı yapıldı.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınavına girecek adayların merak ettiği bir diğer konu ise ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusudur. ALES sınav sonuçları 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

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