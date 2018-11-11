Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018-ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak! Ales Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3. dönem (sonbahar dönemi sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde ALES/3 sınav tarihi açıklandı.

2018-ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak! Ales Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3. dönem (sonbahar dönemi sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde ALES/3 sınav tarihi açıklandı.

11 Kasım 2018 Pazar 18:13
2018-ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak! Ales Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3. dönem (sonbahar dönemi sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde ALES/3 sınav tarihi açıklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olanlar ALES sınavının ne zaman yapılacağı, ALES sınav sonuçlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) sınavı 18 Kasım 2018 günü saat 10:15'de yapılacak. ÖSYM tarafından ALES ile ilgili "Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır." ifadelerini içeren bir uyarı yapıldı.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınavına girecek adayların merak ettiği bir diğer konu ise ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusudur. ALES sınav sonuçları 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 18:42
Anahtar Kelimeler:
2018 ales sınavı zaman yapılacak ales sonuçları zaman açıklanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
2018 ALES/3 Sonbahar Dönemi Geç Başvuruları Ne Zaman?
2018 ALES/3 Sonbahar Dönemi Geç Başvuruları Ne Zaman?
2018-ALES/2 Soruları ve Cevapları Yayımlandı
2018-ALES/2 Soruları ve Cevapları Yayımlandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim