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2018-ALES/2 Soruları ve Cevapları Yayımlandı

(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

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2018-ALES/2 Soruları ve Cevapları Yayımlandı

(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

02 Ekim 2018 Salı 16:15
2018-ALES/2 Soruları ve Cevapları Yayımlandı

(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

30 Eylül 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 02 Ekim 2018 tarihinde saat 16:00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-ALES/2 Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Sayısal Testi: 44. Soru

Sözel Testi: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.10.2018 18:56
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2018 ales soruları cevapları yayımlandı
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