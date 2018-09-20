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2018-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri açıklandı.

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2018-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri açıklandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:45
2018-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri açıklandı.

30 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-ALES/2 için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Temel Kurallar

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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