2018 ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri açıklandı.

30 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-ALES/2 için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Temel Kurallar

2018-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı pic.twitter.com/6c0ya8COVM — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 20 Eylül 2018

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