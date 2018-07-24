2018 ALES/2 başvuruları başladı!..

Öğrenci,Seçme ve Yerleştirme Merkezi'den (ÖSYM) yapılan resmi açıklamanın detayları şöyle;

ÖSYM yaptığı açıklamada, 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2), 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacağı duyurdu.

ALES Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES/2 2018 Başvuruları Ne Zaman?

ALES/2'ye başvurular, 24 Temmuz-02 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Ayrıca adayların başvuru sürecinde Ek'te yer alan 2018-ALES/2 Kılavuzunu dikkatle incelemeleri istendi.

2018-ALES/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için tıklayınız

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