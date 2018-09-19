2018 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı!..

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı!..

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan başvuru duyurusu şöyle;

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 19– 27 Eylül 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2018-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) Başvuru Kılavuzu

2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi Başvuruları Alınacak pic.twitter.com/pR1V8pUpAL — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 19 Eylül 2018

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