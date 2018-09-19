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2018 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı!..

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı!..

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2018 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı!..

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı!..

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:47
2018 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı!..

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı!..

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan başvuru duyurusu şöyle;

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı)  uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 19– 27 Eylül 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup  Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2018-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) Başvuru Kılavuzu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.09.2018 09:53
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2018 ales sonbahar dönemi başvuruları başladı
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