2018 ALES Sınav Sonuçları Neden Erken Açıklandı?

Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının 7 Haziran günü açıklanması beklenirken 1 hafta önceden açıklanması şaşkınlık yarattı. ALES'e giren adaylar ise internet üzerinden sınav sonuçlarının neden erken açıklandığını araştırmaya başladı.

304 binden fazla kişinin katılımı ile 6 Mayıs günü Türkiye genelinde buluna nsınav merkezlerinde gerçekleştirilen ALES'in sonuçları bugün ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden adaylara duyuruldu. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorunun sorulduğu sınavda adaylar bu yıl ilk kez 81 İl genelinde sınava girdi.

TEST ORTALAMALARI

Alınan son dakika bilgilerine göre ALES'in bu dönemki sınavında sayısal test ortalaması 16,3 ve sözel test ortalaması 28,97 oldu.

SONUÇLAR NEDEN ERKEN AÇIKLANDI?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde sınav sonuçlarının 7 Haziran'da açıklanacağına yer verildi. Ancak sonuçlar 1 hafta önceden adayların erişimine açıldı. Bunun nedeni olarak da lisansütü programlar için başvuruların alınmaya başlamış olması olarak belirtildi. ALES'in açıklanması ile geçerli bir puan alan adaylar da bu haktan faydalanabilecek.

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