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2018 ALES Sınav Sonuçları Neden Erken Açıklandı?

2018 Yılı ALES sınav sonuçları az önce ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklandı. 7 Haziran'da açıklanması beklenen sonuçların bugün açıklanması adayların kafalarında soru işaretleri oluşturdu.

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2018 ALES Sınav Sonuçları Neden Erken Açıklandı?

2018 Yılı ALES sınav sonuçları az önce ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklandı. 7 Haziran'da açıklanması beklenen sonuçların bugün açıklanması adayların kafalarında soru işaretleri oluşturdu.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:15
2018 ALES Sınav Sonuçları Neden Erken Açıklandı?

Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının 7 Haziran günü açıklanması beklenirken 1 hafta önceden açıklanması şaşkınlık yarattı. ALES'e giren adaylar ise internet üzerinden sınav sonuçlarının neden erken açıklandığını araştırmaya başladı.

304 binden fazla kişinin katılımı ile 6 Mayıs günü Türkiye genelinde buluna nsınav merkezlerinde gerçekleştirilen ALES'in sonuçları bugün ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden adaylara duyuruldu. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorunun sorulduğu sınavda adaylar bu yıl ilk kez 81 İl genelinde sınava girdi. 

TEST ORTALAMALARI

Alınan son dakika bilgilerine göre ALES'in bu dönemki sınavında sayısal test ortalaması 16,3 ve sözel test ortalaması 28,97 oldu.

SONUÇLAR NEDEN ERKEN AÇIKLANDI?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde sınav sonuçlarının 7 Haziran'da açıklanacağına yer verildi. Ancak sonuçlar 1 hafta önceden adayların erişimine açıldı. Bunun nedeni olarak da lisansütü programlar için başvuruların alınmaya başlamış olması olarak belirtildi. ALES'in açıklanması ile geçerli bir puan alan adaylar da bu haktan faydalanabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Dakika: ALES Sonuçları ÖSYM Tarafından Açıklandı (ÖSYM Sonuç Giriş Sayfası)
Son Dakika: ALES Sonuçları ÖSYM Tarafından Açıklandı (ÖSYM Sonuç Giriş Sayfası)
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