2018 ALES Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı ( 2018 ALES İlkbahar Dönemi Sınav Yerleri )

6 Mayıs 2018 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018 ALES İlkbahar Dönemi) Sınav yerleri açıklandı.

ÖSYM resmi internet sayfasından az önce yapılan resmi duyuruda adayların sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecekleri belirtildi. ÖSYM resmi duyurusunda ayrıca sınav saatiyle ilgili "2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'den yapılan resmi duyuru şu şekilde :

"6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14:00’den itibaren edineceklerdir. DİKKAT! 2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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