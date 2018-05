2018 ALES Kaç Dakika? 6 Mayıs ALES Sınavı Saat Kaçta Sona Erecek?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( 2018 ALES ) İlkbahar Dönemi heyecanı saat 10.15'da başlayacak. 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınav olan ALES her yıl iki kez ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olarak iki dönem halinde gerçekleşen ALES toplam 150 dakika sürüyor. Bu yıl ilkbahar dönemi ALES 6 Mayıs'ta, ALES Sonbahar dönemi 18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek.

SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav 150 dakika sürüyor, sınav ücreti 100 TL. Sınav sona erdikten sonra siz değerli ziyaretçilerimizle sınava ilişkin yorumları ve gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz.

SINAVA GİRECEKLER DİKKAT! BUNLAR SINAV SALONUNA ALINMAYACAK

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasak.

