zonguldak bülent ecevit üniversitesi akademik personel alacak

ANABİLİM DALI Profesör Doçent Dr. Öğretim Üyesi AÇIKLAMA

TURİZM REHBERLİĞİ 1 Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği lisans mezunu olmak. Turlar ve paket turlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ 1 İslam Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Selçuklular Dönemi Dini ve Sosyal Tarihi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

TASAVVUF 1 Tasavvuf anabilim dalında doktora yapmış olmak ve seyri sülük konusunda çalışma yapmış olmak.

TEFSİR 1 Kur'anda servet dağılımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TEFSİR 1 Memluk müfessirleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ 1 İletişim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Modern ve Postmodern reklamlarla ilgili analitik çalışmalar yapmış olmak.

HALKLA İLİŞKİLER 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım anabilim dalında doktora yapmış olmak. KOBİ'lerin halkla ilişkileri ve online iletişim faaliyetleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

OPTİSYENLİK 1 Fizik alanında Doktora yapmış olmak.Optisyenlik alanında deneyime sahip olmak. İnfrared ve Raman spektroskopisi yöntemleriyle teorik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak.

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU