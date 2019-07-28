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Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 9 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.İşte tüm detaylar haberimizde bulabilirsiniz...

Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 9 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.İşte tüm detaylar haberimizde bulabilirsiniz...

28 Temmuz 2019 Pazar 19:35
Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Alım İlanı!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü  tarafından yayımlanan duyuruda 9 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.İşte tüm detaylar haberimizde bulabilirsiniz...

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İşte Başvuru Şartları ve Tüm detayları:

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.07.2019 19:45
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yozgat bozok üniversitesi personel alım ilanı
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