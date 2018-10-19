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Yozgat Bozok Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 35 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Doçent ve Öğretim Üyesi istihdam edecek olan Bozok Üniversitesi alacağı personelleri kamu personeli yani memur statüsünde 657'ye tabi olarak çalıştıracak. Başvuru tarihi ve şartları haberimizin devamında yer almaktadır.

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Yozgat Bozok Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 35 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Doçent ve Öğretim Üyesi istihdam edecek olan Bozok Üniversitesi alacağı personelleri kamu personeli yani memur statüsünde 657'ye tabi olarak çalıştıracak. Başvuru tarihi ve şartları haberimizin devamında yer almaktadır.

19 Ekim 2018 Cuma 00:31
Yozgat Bozok Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 35 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.  Doçent ve Öğretim Üyesi istihdam edecek olan Bozok Üniversitesi alacağı personelleri kamu personeli yani memur statüsünde 657'ye tabi olarak çalıştıracak. Başvuru tarihi ve şartları haberimizin devamında yer almaktadır.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.'' ifadelerine yer verildi.

Başvuru adresi olarak Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacağı belirtildi. Doktor Öğretim Üyesi alımları için özel olarak 3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak şartı yer alıyor.

Başvurular 19 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 2 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00 mesai bitimine kadar devam edecek.

Alım yapılacak birim, ünvan, derece ve aranan nitelikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İLETİŞİM FAK.

Doktor Öğretim

Üyesi

Radyo-Televizyon

5

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olup, Kurgu ve Kamera Teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

Genel Gazetecilik

5

1

Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

Halkla İlişkiler

4

1

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

Halkla İlişkiler

4

1

Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları alanında çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAK.

Doktor Öğretim

Üyesi

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

3

1

Kıraat alanında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAK.

Doktor Öğretim

Üyesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, iki faktör kuramı üzerine çalışmış olmak.

FEN-EDB. FAK.

Doçent

Uygulamalı Matematik

1

1

Uygulamalı Matematik alanında doçent ünvanına sahip olup, Kudryashov yöntemi üzerine çalışmaları olmak.

İKT. VE İDR. BİL. FAK.

Doktor Öğretim

Üyesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

5

1

Karşılaştırmalı Siyaset alanında doktora yapmış olmak.

MÜH. MİM FAK.

Doçent

Bilgisayar Yazılım

1

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olup, Yapay Sinir Ağları konusunda çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

Yapı

5

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve Alkali Aktive Edilmiş Harçlar üzerine çalışmaları

olmak.

ZİRAAT FAK.

Doktor Öğretim

Üyesi

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

4

1

Doktorasını Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yapmış olup, buğdaygil yem bitkilerinin moleküler karakterizasyonu ve agronomisi konusunda çalışmış olmak.

TIP FAK.

Profesör

Fizyoloji

1

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olup, Tıbbi Fizyoloji Teorik ve Uygulamaları ile Egzersiz Fizyolojisi alanında lisans ve lisansüstü akademik donanıma ve eğitim- öğretim deneyimine sahip olmak.

Profesör

Üroloji

1

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olup, Renal Obstrüksiyon patofizyolojisi konusunda uluslararası deneysel çalışmaları olmak.

Doçent

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

1

Subdural Hematomlarda Membran varlığının etkileri ve Periferik Sinir Hasarında Resveratrolün etkileri konularında çalışma yapmış olmak.

Doçent

Mikrobiyoloji

1

1

Tüberküloz ve Tularemi konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde deneyime

sahip olmak. Laboratuvar kalite yönetim sistemi üzerine bilgili olmak.

Doçent

Göğüs Cerrahisi

1

1

Endobronşial volüm küçültücü tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Farmakoloji

4

1

Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış ya da Tıbbi Farmakoloji alanında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Genel Cerrahi

3

1

Mide Kanseri ve Troid ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Göz Hastalıkları

4

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Adli Tıp

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Göğüs Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal Uzmanlığını Onkoloji ve/veya Hematoloji ve/veya Romatoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal Uzmanlığını Gastroentereloji ve/veya İmmünoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Radyasyon Onkolojisi

1

1

Tıp doktoru olmak ve Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Radyoloji

3

1

Migrenli hastalardaki ak madde lezyonlarının magnetik rezonans (MR) görüntüleme ile değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Radyoloji

5

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Göğüs Cerrahisi

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Patoloji

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi*

Plastik, Estetik ve

Rekonstrüktif Cerrahi

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

SARIKAYA FİZ. VE REH. Y. O.

Doktor Öğretim

Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

1

Anatomi alanında doktorasını yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

1

Fizyoterapist lisans mezunu olup, İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

AKDAĞMADENİ SYO

Doktor Öğretim

Üyesi

Hemşirelik

5

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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