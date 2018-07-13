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YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İptal Oldu!..

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 8 Eylül 2018 tarihinde yapacağını duyurduğu YÖK Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı Kurumun resmi internet sitesinden yapılan resmi duyuru ile iptal edildi.

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YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İptal Oldu!..

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 8 Eylül 2018 tarihinde yapacağını duyurduğu YÖK Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı Kurumun resmi internet sitesinden yapılan resmi duyuru ile iptal edildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:50
YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İptal Oldu!..

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı resmi internet sitesinde yaptığı resmi duyuru şu şekilde;

2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının İptaline İlişkin Duyuru (13.07.2018)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 08/09/2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamının 13/07/2018 tarihli ve 1829 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.

YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Neden İptal Oldu?

YÖK resmi duyuru yazısında görevde yükselme sınavının iptal edilme nedenini de açıkladı. Yayımlanan duyuruya göre 8 Eylül’de yapılması planlanan ve duyurulan sınav, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde yoğun bir mevzuat değişikliği yaşanması nedeniyle iptal edildi. Başkanlık makamı bu oluru 13 Temmuz tarihinde verdi.

YÖK henüz 8 gün önce, 5 Temmuz 2018 tarihinde görevde yükselme sınavı için bir duyuru yayımlamıştı. Bu duyuruda başvuru tarihlerine, sınav tarihlerine ve sınav ile başvuruların esaslarına yer verilmişti. Sınav ertelenmek yerine iptal edilmesine karar verilmesi, sınava girmek isteyen personelde şaşkınlık yaratacaktır.

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Son Güncelleme: 13.07.2018 13:33
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