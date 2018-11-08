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Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Alacak!

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümüne 1 Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacak.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Alacak!

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümüne 1 Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacak.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:07
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Alacak!

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümüne 1 Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacak.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan doktor öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.

- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır)

-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir

Başvurular ilgili Fakülteye şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT: Başvuruda; ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara;

www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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