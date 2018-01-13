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Yardımcı Doçentlik Kalkıyor Yerine Doktor Öğretim Görevlisi Kadrosu Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcı doçentlik kaldırılsın talimatı sonrası harekete geçen YÖK tasarıyı hazırladı ve MEB'e yolladı.

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Yardımcı Doçentlik Kalkıyor Yerine Doktor Öğretim Görevlisi Kadrosu Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcı doçentlik kaldırılsın talimatı sonrası harekete geçen YÖK tasarıyı hazırladı ve MEB'e yolladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:37
Yardımcı Doçentlik Kalkıyor Yerine Doktor Öğretim Görevlisi Kadrosu Geliyor

Son dakika haberi: YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında yardımcı doçentliğin kaldırılmasının ardındna yerine doktor öğretim görevlisi kadrosunun getirileceği belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesine yer verildi. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav da kaldırılacak.

1. Yasa değişikliği önerisinde Yardımcı Doçentlik kadrosunun kaldırılması mı önerilmektedir?

Evet.

2. Doktorasını bitirenler doğrudan doçentliğe başvurabilecekler midir?

Evet, aslında yasal zorunluluk bulunmasa da ve aykırı örnekleri olsa da uygulamada "doktoradan sonra doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilmekte olan" yardımcı doçentlik kaldırılacak ve doktorasını bitirenlerin doğrudan doçentliğe geçişi aşağıdaki düzenlemelerle kolaylaştırılacaktır.

3. Mevcut durumda Yardımcı Doçent kadrosunda bulunan öğretim üyelerinin durumu ne olacaktır?

Mevcut durumda "Yardımcı Doçent" kadrosunda bulunan öğretim üyelerine hak kaybı olmadan ihdas edilen "Doktor Öğretim Görevlisi" kadrosuna herhangi bir işlem ve şarta gerek duymaksızın geçirilecektir.

Ayrıca ihdas edilen bu kadronun aylık ücretleri, yardımcı doçent kadrosuna göre daha iyi olacaktır.

4. "Doktor Öğretim Görevlisi" kadrolarına doktor veya eşdeğer unvana sahip tüm adaylar da başvurabilecek midir?

Evet.

5. "Doktor Öğretim Görevlisi"'nin sistemdeki mevcut öğretim görevlisi kadrosundan farkı nedir?

Mevcut öğretim görevlileri öğretim üyesi statüsünde değildir. "Doktor Öğretim Görevlisi" ise öğretim üyesi statüsünde olacaktır. Dolayısıyla iki kadro birbirinden farklıdır.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 13.01.2018 13:07
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