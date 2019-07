Üsküdar Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 79 personel alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.



Yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım dosya ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.



Ayrıca, İngilizce Bölümlerimiz için aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.



Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;

Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,

YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,

Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayın;

Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,

YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,

Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma çıktıları da başvuru esnasında kabul edilecektir.)

Lisans Transkript fotokopisi,

ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar son 5 yılda alınan puanlar (sonuç açıklanma tarihinden) geçerlidir.

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.





Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.



Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.





Başvuru Adresi:

Şahsen yapılması gerekmektedir.



Profesör ve Doçent ilanları için,

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2841-2842-2844)



Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)



Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar /İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401)



İletişim Fakültesi

Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar/İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977)



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)



Tıp Fakültesi

Saray Mahallesi Siteyolu Cd. No:27 Ümraniye / İSTANBUL



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA