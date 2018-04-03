ÜAK Duyurdu: İşte 2018 Yılının İlk Doçentllik Başvurusunun Alınaağı Tarih

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve bu yılın ilk doçentlik başvuru döneminin 15-30 Nisan olarak belirlendiği belirtildi.

ÜAK'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yılın ilk doçentlik başvuru döneminin 15-30 Nisan tarihlerinde olacağı aktarıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, 6 Mart itibarıyla doçentlik başvurusu bulunan ve eser inceleme aşamasından başarılı olan adaylara, 683 sayılı KHK'nin ilgili hükmü gereğince kontroller yapıldıktan sonra hazırlanan doçentlik belgelerinin verildiği ifade edildi.

Asgari başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları incelenen 2017 Aralık dönemi adaylarının jüri atamalarının bu ay yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Adaylar, bu yılın ilk doçentlik başvuru dönemine ilişkin şartlara ÜAK'ın internet sitesinden ulaşabilir.

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