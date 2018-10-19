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Türk-Alman Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Türk-Alman Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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Türk-Alman Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Türk-Alman Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

19 Ekim 2018 Cuma 10:14
Türk-Alman Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Türk-Alman Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda  ''Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

Adayların, eğitim verecek seviyede Almanca bilmeleri şarttır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Almanya’da Lisans veya Doktora eğitimi almış olması gerekmektedir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için İlgili Fakülte Dekanlığına.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklar için:

Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden Profesör kadrosu için 6 (altı) takım, Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

  • Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllere, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.
  • Adayların doçentlik unvanını başvurdukları Anabilim Dalından almış olmaları gerekir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracaklar için:

Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye başvuru yapacaklardır.

Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Personel Daire Başkanlığı: Rektörlük Binası Şahinkaya Cad.No:86 34820 – Beykoz/İSTANBUL pdb@tau.edu.tr 0216 333 35 66-69

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 - Beykoz/İSTANBUL iibf@tau.edu.tr 0216 333 32 00 - 0216 333 32 06

Hukuk Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 - Beykoz/İSTANBUL hukuk@tau.edu.tr 0 216 333 30 00 – 0 216 333 34 07

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.10.2018 12:03
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