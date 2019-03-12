Trabzon Avrasya Üniversitesi KPSS'siz Personel Alacak!

Trabzon Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda 168 Öğretim görevlisi alımı yapılacağı açıklandı.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Başvuru Şartları ve detayları:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeleri : 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

Fakülte-Bölüm Kadro Unvanı-Adedi Aranan Nitelik Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak Hemşirelik Bölümü 2 2 2 Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar veya Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Sağlık Yönetimi Bölümü 2 2 2 Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Çocuk Gelişimi Bölümü 2 2 2 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2 2 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 2 2 2 Tıp Fakültesi mezunu olup Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji, Spor Hekimliği veya Fizyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak, Ebelik Bölümü 2 2 2 Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak 2 2 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak Sosyal Hizmet Bölümü 2 2 2 Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 2 2 2 Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 2 2 Kontrol veya Kontrol ve Otomasyon alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Haberleşme veya Elektronik ve Haberleşme alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Elektrik (Güç), Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Elektronik alanında doktora yapmış olmak Gıda Mühendisliği 2 2 2 Gıda Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Gıda Bilimleri alanında doktora yapmış olmak İnşaat Mühendisliği 2 2 2 Yapı alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Yapı Malzemesi veya Yapı İşletmesi 2 2 2 Mekanik alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Geoteknik alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Hidrolik alanında doktora yapmış olmak Makine Mühendisliği 2 2 2 Mekanik alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Konstrüksiyon ve İmalat veya Enerji alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Termo Dinamik alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Makine Teorisi ve Dinamiği alanında doktora yapmış olmak

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON

Tel: +90 462 334 64 44-45-47

rektorluk@avrasya.edu.tr

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