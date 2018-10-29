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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladıüı ilan ile 30 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartlarını ve diğer detaylarını haberimizin devamında siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladıüı ilan ile 30 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartlarını ve diğer detaylarını haberimizin devamında siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

29 Ekim 2018 Pazartesi 06:45
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladıüı ilan ile 30 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartlarını ve diğer detaylarını haberimizin devamında siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ve ''Öğretim Üyeleri Alınacktır'' başlığı ile başlayarak ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir. Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.'' ifadelerine yer verilmiştir.

Alım yapılacak birim, bölüm, anabilim dalı ve personel sayısı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eğitim politikaları ve sorunları konularında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eğitim programları konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fen Bilgisi eğitim programları konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okulöncesi Eğitimi

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında doktora

yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yanma teknolojileri konusunda çalışmaları olmak

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yönetim muhasebesi konusunda çalışmaları olmak

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Finansal yönetim konusunda çalışmaları olmak.

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