tokat gaziosmanpaşa üniversitesi akademik personel alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladıüı ilan ile 30 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartlarını ve diğer detaylarını haberimizin devamında siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ve ''Öğretim Üyeleri Alınacktır'' başlığı ile başlayarak ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir. Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.'' ifadelerine yer verilmiştir.

Alım yapılacak birim, bölüm, anabilim dalı ve personel sayısı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı/Programı Unvanı Adedi Açıklamalar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Profesör 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bütçe ve Mali Planlama Profesör 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Profesör 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent 1 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doçent 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım İşletmeciliği Doçent 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doktor Öğretim Üyesi 1 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Eğitim politikaları ve sorunları konularında çalışmaları olmak Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doktor Öğretim Üyesi 1 Eğitim programları konusunda çalışmaları olmak Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Fen Bilgisi eğitim programları konusunda çalışmaları olmak Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okulöncesi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Doktor Öğretim Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Doktor Öğretim Üyesi 1 Yanma teknolojileri konusunda çalışmaları olmak Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktor Öğretim Üyesi 1 Yönetim muhasebesi konusunda çalışmaları olmak Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Doktor Öğretim Üyesi 1 Finansal yönetim konusunda çalışmaları olmak.

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