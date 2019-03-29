Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı İlanı yayınlandı! İşte Detaylar!

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada 23 öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi yeni akademik personel alımı için ilanı yayımladı. Yapılan iş ilanına göre, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kalp Damar Cerrahisi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, İç Hastalıkları, Radyoloji, Acil Tıp, Anatomi, Hidrolik, İnşaat mühendisi, Makine Teorisi Ve Dinamiği, Kentleşme Ve Çevre Sorunları, Ağız Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi, Endodonti, Bina Bilgisi, Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Uçak Gövde-Motor Bakım olmak 23 öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Personel alımı, Gümüşhane Öğretim üyeliğine, Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından resmi olarak yapılan öğretim üyesi alımı için yayımlanan iş ilan şöyle;

“Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

- İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

-*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

- Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.”