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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 83 personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 83 personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

20 Ağustos 2019 Salı 20:42
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 83 personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Duyuru Başlangıç Tarihi : 20.08.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 03.09.2019

Başvuruda İstenilen Belgeler:
Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.


Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (flash bellek) teslim edebilirler.

İlan Edilen Yer ve Tarihi : 20.08.2019 tarihli ve 30864 sayılı Resmi Gazete

Son Müracaat Tarihi : 03.09.2019 tarihi mesai bitimi

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sivas cumhuriyet üniversitesi personel alıyor işte başvuru şartları
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