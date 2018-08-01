Siirt Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!..

Siirt Üniversitesi çok sayıda akademik personel alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile duyurdu.

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları- programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/adresinde yer almaktadır. Duyurulur.