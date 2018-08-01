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Siirt Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!..

Siirt Üniversitesi çok sayıda akademik personel alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile duyurdu.

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Siirt Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!..

Siirt Üniversitesi çok sayıda akademik personel alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile duyurdu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:13
Siirt Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!..

Siirt Üniversitesi çok sayıda akademik personel alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile duyurdu.

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları- programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/adresinde yer almaktadır. Duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

BESYO

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Spor emekliliği konusunda doktora yapmış olmak

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Ekzantrik kas kasılmaları konusunda doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAK.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Pror. ve Öğretim

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

FEN EDEB.FAK.

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Biyoloji

Botanik

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Bitki sistematiği, bitkilerde

antioksidan içeriği ve allelopati konularında çalışmaları olmak

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Akarsu jeomorfolojisi konusunda çalışmaları olmak

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Oğuzca metin, gramer ve sözlük konusunda doktora yapmış olmak

ZİRAAT FAK.

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi

Profesör

1

1

Topraklarının Mühendislik- Fiziksel özellik ilişkileri konusunda doktora yapmış olmak

İ.İ.B.F.

İşletme

İşletme

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Kamu ve Özel Sektör Sağlık Kuruluşlarında örgütsel iletişim

konusunda doktora yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Türkiye’nin kurumsal

batılılaşması konusunda doktora yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Belediyelerin yerel hizmet üretiminde sivil toplum

kuruluşlarının rolü konusunda doktora yapmış olmak

MÜH.MİM.FAK.

İnşaat Müh.

Hidrolik

Doçent

3

1

Akarsu deltaları oluşumunun matematik modellemesi konusunda doktora yapmış olmak

Elekt.Elekt.Müh.

Elektrik Makineleri

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Güneş panellerinin şebekeye entegrasyonu konusunda doktora

yapmış olmak

SAĞLIK YO.

Hemşirelik

Hemşirelik

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

İlgili anabilim dalında doktora

yapmış olup onkoloji üzerine çalışmaları olmak

YADYO

Mütercimlik-

Tercümanlık(İng.)

Mütercimlik-

Tercümanlık(İng.)

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Basın      çevirileri      konusunda

doktora yapmış olmak

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Siirt ÜniversitesiAkademik Personel
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