Siirt Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!..

Siirt Üniversitesi çok sayıda akademik personel alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile duyurdu.
Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanın detayları şöyle;
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları- programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır
İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/adresinde yer almaktadır. Duyurulur.
|
BİRİM
|
BÖLÜM
|
ANABİLİM DALI
|
ÜNVAN
|
DERECE
|
ADET
|
AÇIKLAMA
|
BESYO
|
Spor Yöneticiliği
|
Spor Yönetim Bilimleri
|
Doçent
|
1
|
1
|
Spor emekliliği konusunda doktora yapmış olmak
|
Antrenörlük Eğitimi
|
Hareket ve Antrenman Bilimleri
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
3
|
1
|
Ekzantrik kas kasılmaları konusunda doktora yapmış olmak
|
EĞİTİM FAK.
|
Eğitim Bilimleri
|
Eğitim Pror. ve Öğretim
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış olmak
|
FEN EDEB.FAK.
|
Tarih
|
Ortaçağ Tarihi
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış olmak
|
Biyoloji
|
Botanik
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
2
|
1
|
Bitki sistematiği, bitkilerde
antioksidan içeriği ve allelopati konularında çalışmaları olmak
|
Coğrafya
|
Fiziki Coğrafya
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
5
|
1
|
Akarsu jeomorfolojisi konusunda çalışmaları olmak
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
Yeni Türk Dili
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
3
|
1
|
Oğuzca metin, gramer ve sözlük konusunda doktora yapmış olmak
|
ZİRAAT FAK.
|
Zootekni
|
Hayvan Yetiştirme
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış olmak
|
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|
Toprak Bilimi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Topraklarının Mühendislik- Fiziksel özellik ilişkileri konusunda doktora yapmış olmak
|
İ.İ.B.F.
|
İşletme
|
İşletme
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
4
|
1
|
Kamu ve Özel Sektör Sağlık Kuruluşlarında örgütsel iletişim
konusunda doktora yapmış olmak
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
2
|
1
|
Türkiye’nin kurumsal
batılılaşması konusunda doktora yapmış olmak
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
4
|
1
|
Belediyelerin yerel hizmet üretiminde sivil toplum
kuruluşlarının rolü konusunda doktora yapmış olmak
|
MÜH.MİM.FAK.
|
İnşaat Müh.
|
Hidrolik
|
Doçent
|
3
|
1
|
Akarsu deltaları oluşumunun matematik modellemesi konusunda doktora yapmış olmak
|
Elekt.Elekt.Müh.
|
Elektrik Makineleri
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
5
|
1
|
Güneş panellerinin şebekeye entegrasyonu konusunda doktora
yapmış olmak
|
SAĞLIK YO.
|
Hemşirelik
|
Hemşirelik
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
4
|
1
|
İlgili anabilim dalında doktora
yapmış olup onkoloji üzerine çalışmaları olmak
|
YADYO
|
Mütercimlik-
Tercümanlık(İng.)
|
Mütercimlik-
Tercümanlık(İng.)
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
3
|
1
|
Basın çevirileri konusunda
doktora yapmış olmak