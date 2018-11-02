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Siirt Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Siirt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 16 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Siirt Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Siirt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 16 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

02 Kasım 2018 Cuma 06:49
Siirt Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Siirt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 16 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları- programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/adresinde yer almaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 02.11.2018 07:16
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