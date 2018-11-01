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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Akademik Personel İlanı yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Akademik Personel İlanı yayımladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:51
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Akademik Personel İlanı yayımladı.

Yayımlanan ilanda ''2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile içeriğinde başvuru dosyasını oluşturan tüm yayın, bildiri vb eserlerin ve ayrıca Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin yer aldığı 6 adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile içeriğinde başvuru dosyasını oluşturan tüm yayın, bildiri vb eserler ve ayrıca Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin yer aldığı 4 adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile içeriğinde başvuru dosyasını oluşturan tüm yayın, bildiri vb eserler ve ayrıca Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin yer aldığı 4 adet CD'yi ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.
Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.subu.edu.tr/tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Güç elektroniği alanında çalışma yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Üretim yöntemleri alanında çalışma yapmış olmak

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1

2

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1

5

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Kaynak alanında çalışma yapmış olmak

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Polimer kimyası alanında çalışma yapmış olmak

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Süper alaşımlar üzerine doktora yapmış olmak

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Kaplama alanında çalışma yapmış olmak

TURİZM FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı

1

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Spor biyomekaniği alanında çalışma yapmış olmak

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Spor psikolojisi alanında çalışma yapmış olmak

Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon Anabilim Dalı

1

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Anabilim Dalı

1

3

Satış yöntemi ve muhasebeleştirme alanında çalışma yapmış olmak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

1

1

Finans alanında çalışma yapmış olmak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

1

3

İstatistik alanında çalışma yapmış olmak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

1

1

Mütercim Tercümanlık Dalı'nda doktora yapmış olmak

PAMUKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme Bölümü

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

1

1

Organik kimya alanında çalışma yapmış olmak

KARASU MESLEK YÜKSEKOKULU

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

1

1

KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı

1

2

Lineer cebir alanında çalışma yapmış olmak

SON BAŞVURU TARİHİ                               :              15/11/2018

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