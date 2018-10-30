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Sakarya Üniversitesi Profesör Alacak

Sakarya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 Profesör alımı yapacağını duyurdu.

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Sakarya Üniversitesi Profesör Alacak

Sakarya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 Profesör alımı yapacağını duyurdu.

30 Ekim 2018 Salı 13:24
Sakarya Üniversitesi Profesör Alacak

Sakarya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 Profesör alımı yapacağını duyurdu.

Sakarya Üniversitesi'nin yayımladığı ilanda ''2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

rofesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İLK BAŞVURU TARİHİ 27/10/2018 : SON BAŞVURU TARİHİ 10/11/2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.10.2018 13:54
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sakarya üniversitesi profesör alacak
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