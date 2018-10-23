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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 16 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 16 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

23 Ekim 2018 Salı 08:59
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 16 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan personel alım ilanında  ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir. Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.'' ifadelerine yer verildi.

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVAN

DRC

ARANAN ŞARTLAR

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Dr. Öğr. Üyesi

3

Farklı şelasyon ajanlarının kök kanal dentininin mikrosertliği ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerinin incelenmesi ile Endodontik sodyum hipoklorit komplikasyonlarının değerlendirilmesi konularında çalışması olmak.

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Renklendirilmiş monolitik zirkonya blokların kırılma dayanımları üzerine çalışması olmak.

3

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Profesör

1

İlgili anabilim dalında doçent olmak. Agresif periodontitis ve yaşam kalitesi ilişkisi konusunda çalışması olmak.

4

Gülhane Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Hareket hastalığında (taşıt tutması) nazal yoldan ilaç uygulanmasının in vitro ve in vivo değerlendirilmesi ve ayrıca sürekli etkili tablet formülasyonlarının geliştirilmesi konularında çalışması olmak

5

Gülhane Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi

3

Preanalitik mekanik karıştırma zamanlarının acil laboratuvarda tam kan sayımı parametreleri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak. Biyokimya alanında çalışmaları bulunmak.

6

Gülhane Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak, Probiyotiklerin, patojen çoğunluğu algılama sistemleri üzerine etkileri üzerine çalışmaları olmak.

7

Gülhane Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Bilimleri

Hemşirelik Esasları

Dr. Öğr. Üyesi

3

Hemşirelik Esasları alanında Doktora yapmış olmak. Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların uyku kalitesi ve anksiyetesi üzerine çalışma yapmış olmak.

8

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

3

Beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak, Türkiye'de fenilketonüri hastalığında tanı, tedavi, izlem ve uygulamaların saptanması konusunda çalışması olmak.

9

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

3

Gebelik ve laktasyon dönemi diyet ile anne sütünün total antioksidan kapasitesi arasındaki ilişki, gastroözofageal reflü semptomları ve beslenme tercihleri konularında çalışması olmak.

10

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

3

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını sosyal hizmet alanında yapmış olmak. Empati, yaşlılık, evde bakım ve yardım davranışı konusunda çalışmaları olmak.

11

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

KBB Uzmanı olmak. Odyolojide yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. Trombositten zengin plazma ve trombositten zengin fibrin yapıların tavşan kulak kıkırdağı rejenerasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak

12

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

KBB Uzmanı olmak, Odyoloji yüksek lisansı yapmış olmak, İntratimpanik Oksitosin uygulamasının akustik travmaya bağlı iç kulak hasarı üzerine etkisinin araştırılması konusunda çalışması olmak.

13

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

Halk Sağlığı alanında uluslararası örgütlerde görev yapmış olmak ve tütün kontrolü konusunda uluslararası ve ulusal düzeyde çalışmalar yapmış olmak.

14

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

4

Generalize osteoartritli hastalarda kaplıca kür tedavisinin kardiyovasküler fonksiyonlar ve vasküler endotele etkisi üzerine çalışması olmak.

15

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Sağlık Bakanlığı stratejik planlarındaki öncelikli halk sağlığı sorunlarının sosyo-demografik analizi üzerine çalışma yapmış olmak.

16

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Özdeğerleme ve verimlilik analizi yoluyla performans değerleme üzerine çalışması olmak. Girişimcilik, ar ge ekosistemi, yenilik ve inovasyon yönetimi, entellektüel sermayenin değerlemesi ve ticarileşme konularında deneyimi bulunmak.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.10.2018 09:37
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sağlık bilimleri üniversitesi akademik personel alacak
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