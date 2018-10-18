Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 34 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuruda İstenen Belgeler
Profesörler İçin
-
Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi ve iki adet fotoğraf
-
Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 (altı) takım dosya
Doçentler İçin
-
Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi ve iki adet fotoğraf
-
Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya
Doktor Öğretim Üyeleri İçin
-
Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi ve iki adet fotoğraf
-
Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya
Genel Şartlar
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Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
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Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
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Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM DALI
|
KADRO UNVANI
|
KADRO ADEDİ
|
KADRO DERECESİ
|
AÇIKLAMA
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|
HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Mikrokanallarda akış ve ısı transferi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
|
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
FİZİK
|
GENEL FİZİK
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
İlgili alanda Doçent unvanı almış olup yarıiletken ve
süper iletken malzemeler konularında çalışmalar yapmış olmak.
|
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
KİMYA
|
ANALİTİK KİMYA
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
İlgili alanda Doçent unvanı almış olup organik
moleküllerin pKa değerleri konusunda çalışma yapmış olmak.
|
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
TARİH
|
ORTAÇAĞ TARİHİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Eskiçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup
Eskiçağ’da yemek ve beslenme konularında çalışmalar yapmış olmak.
|
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
MATEMATİK
|
ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
İlgili alanda Doçent unvanı almış olup ayrık gruplar ve alt yörüngesel graflar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
KİMYA
|
BİYOKİMYA
|
DOÇENT
|
1
|
2
|
İlgili alanda Doçent unvanı almış olup enzim biyokimyası konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
|
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
|
YETİŞTİRİCİLİK
|
DOÇENT
|
1
|
2
|
Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile mersin balıkları ve alabalıkların yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
|
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE
İŞLEME TEKNOLOJİSİ
|
İŞLEME TEKNOLOJİSİ
|
DOÇENT
|
1
|
2
|
Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup modifiye atmosfer paketleme, çift kabuklu yumuşakçaların işlenmesi konularınnda çalışma yapmış olmak.
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
KAMU HUKUKU
|
CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Ceza muhakemesi ve ceza hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
İŞLETME
|
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Bulanık veri zarflama analizi yöntemiyle performans ölçümü konusunda çalışma yapmış olmak.
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
İŞLETME
|
MUHASEBE VE FİNANSMAN
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Kent içi toplu taşımada otomatik ücret toplama sisteminin muhasebeleştirilmesi konusunda akademik
çalışma yapmış olmak.
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
İKTİSAT
|
İKTİSAT POLİTİKASI
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM DALI
|
KADRO UNVANI
|
KADRO ADEDİ
|
KADRO DEREC ESİ
|
AÇIKLAMA
|
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
|
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
|
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Sporda psiko-sosyal alanlar ve yönetim bilimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|
MEKANİK
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olup temas mekaniği konusunda çalışma
yapmış olmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|
GEOTEKNİK
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Geoteknik ve heyelan konusunda çalışma yapmış olmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|
HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Isı pompası konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
|
TEFSİR
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
İlgili alanda Doçent unvanı almış olup Kur’an-ı
Kerim’de siyaset konusunda çalışma yapmış olmak.
|
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
|
TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Ziaat Bilimleri konusunda Doktora yapmış olup biyoyakıt ve eneji bitkileri üzerine
biyoteknolojik çalışmalar yapmış olmak.
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
KLİNİK BİLİMLER
|
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
TEMEL TIP BİLİMLERİ
|
TIBBİ BİYOKİMYA
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Koroner yavaş akımlı hastalarda oksidatif durum ile ilgili çalışma yapmış olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
TEMEL TIP BİLİMLERİ
|
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK
MİKROBİYOLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
HCV genotiplendirmesi ve karbapenem direncinde genotipik çalışma yapmış olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
KULAK - BURUN - BOĞAZ HASTALIKLARI
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Septoplastinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi hakkında çalışma yapmış olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Ankilozan spondilitin işitme ve denge üzerindeki etkileri ile ilgili çalışma yapmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
GÖĞÜS HASTALIKLARI
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
1
|
Göğüs hastalıkları ulusal mesleki yeterlilik
belgesine sahip olmak ve endobronşial ultrasonografi alanında çalışma yapmış olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
İÇ HASTALIKLARI
(Gastroenteroloji)
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
1
|
ERCP konusunda deneyimli olmak ve girişimsel işlem yapabilmek.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
RADYOLOJİ
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
1
|
Alanında Avrupa mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak ve Romatoid Artrit tanısında el MR görüntülemenin katkısı hakkında çalışma
yapmış olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
TEMEL TIP BİLİMLERİ
|
TIBBİ BİYOKİMYA
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
1
|
İlgili alanda Doktora yapmış olup sortilin gen ekspresyonu ile lipoprotein alt fraksiyonu ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
KARDİYOLOJİ
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
1
|
İlgili alanda uzmanlığını almış olup invaziv kardiyolojide deneyimi olmak ve TAVİ hastalarında subklinik nöronal hasarla ilgili çalışma yapmış olmak.
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
EĞİTİM BİLİMLERİ
|
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış olup karışık madde tepki kuramı modelleri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
4
|
Çinko-alüminyum alaşımlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
|
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
2
|
Türbülanslı akış konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
ÖZEL HUKUK
|
TİCARET HUKUKU
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
3
|
Şirketler hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
KAMU HUKUKU
|
CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
3
|
İlgili alanda Doktora yapmış olup akademik çalışmalar yapmış olmak.
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
ÖZEL HUKUK
|
MEDENİ USUL VE
İCRA-İFLAS HUKUKU
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
1
|
3
|
İlgili alanda Doktora yapmış olmak.