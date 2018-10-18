Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO ADEDİ KADRO DERECESİ AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER PROFESÖR 1 1 Mikrokanallarda akış ve ısı transferi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK GENEL FİZİK PROFESÖR 1 1 İlgili alanda Doçent unvanı almış olup yarıiletken ve süper iletken malzemeler konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ANALİTİK KİMYA PROFESÖR 1 1 İlgili alanda Doçent unvanı almış olup organik moleküllerin pKa değerleri konusunda çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH ORTAÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 1 Eskiçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup Eskiçağ’da yemek ve beslenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda Doçent unvanı almış olup ayrık gruplar ve alt yörüngesel graflar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BİYOKİMYA DOÇENT 1 2 İlgili alanda Doçent unvanı almış olup enzim biyokimyası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK DOÇENT 1 2 Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile mersin balıkları ve alabalıkların yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 2 Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup modifiye atmosfer paketleme, çift kabuklu yumuşakçaların işlenmesi konularınnda çalışma yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DOÇENT 1 1 Ceza muhakemesi ve ceza hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA DOÇENT 1 1 Bulanık veri zarflama analizi yöntemiyle performans ölçümü konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME MUHASEBE VE FİNANSMAN DOÇENT 1 1 Kent içi toplu taşımada otomatik ücret toplama sisteminin muhasebeleştirilmesi konusunda akademik çalışma yapmış olmak.