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Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Akademik Kadrolara 11 Öğretim Üyelesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Akademik Kadrolara 11 Öğretim Üyelesi alımı yapılacağı duyuruldu.

06 Kasım 2018 Salı 23:02
Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Akademik Kadrolara 11 Öğretim Üyelesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İstenen belgeler:

1. Başvuru Formu *
2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*
3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)
4. Akademik Değerlendirme Belgesi (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak)

Doçent kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınlan) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilini doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınlan) ile ilgili fakülte dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomanın Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne aittir.

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