Pamukkale Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınladı!..

Pamukkale Üniversitesi yayınladığı ilan ile 20 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversite Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adaylardan İstenen belgeler şöyle;

1 - Başvuru Formu

2 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

3 - Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4 - Akademik Değerlendirme Belgesi (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak)

5 - Profesör kadrolarına başvuracak adayların 6 (altı) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler adresi üzerinden indirebilirsiniz.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.