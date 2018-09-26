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Pamukkale Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınladı!..

Pamukkale Üniversitesi yayınladığı ilan ile 20 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Pamukkale Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınladı!..

Pamukkale Üniversitesi yayınladığı ilan ile 20 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:29
Pamukkale Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınladı!..

Pamukkale Üniversitesi yayınladığı ilan ile 20 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversite Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adaylardan İstenen belgeler şöyle;

1 - Başvuru Formu

2 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

3 - Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4 - Akademik Değerlendirme Belgesi (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak)

5 - Profesör kadrolarına başvuracak adayların 6 (altı) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler adresi üzerinden indirebilirsiniz.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Der

Açıklama

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Örgütsel destek algısı, örgütsel öç alma, örgütsel affedicilik ve öğretmen rolleri konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Görsel sanatlar, kolaj ve modern resim uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Görsel sanatlar dersi öğretim programı konusunda çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Profesör

1

1

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Profesör

1

1

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Felsefe

Türk İslam Düşünce Tarihi

Profesör

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Kimya Mühendisliği

Temel İş ve Termodinamik

Profesör

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Nöroanatomi alanında çalışmaları olmak, Gama Knifesertifikasına sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Nefrolojisi alanında yan dal yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Endemik florozisli hastalar ve kalp hızı toparlanma indeksi konularında çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İnternet bağımlılığı ve Sentetik kannabinoidler kullanım bozukluğu üzerine çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, Damar düz kaslarında in vitro farmakolojik çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Tıp doktoru ve tıpta uzmanlık sınavı girişli olmak, Hepatit C virüsü genotipi ve Pulsed-Field Jel Elektroforez (PFGE) konularında çalışmaları olmak.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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pamukkale üniversitesi personel alım ilanı yayınladı
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