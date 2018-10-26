osmaniye korkut ata üniversitesi akademik personel alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 11 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.
Yayımlanan ilanda ''Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
- Özgeçmiş
- 2 (iki) Adet Fotoğraf
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
- Yayın Listesi
- 6 (altı) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,
**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
- Özgeçmiş
- 2 (iki) Adet Fotoğraf
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
- Yayın Listesi
- 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,
***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;
- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
- Özgeçmiş
- 2 (iki) Adet Fotoğraf
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
- Yayın Listesi
- 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Belirtilen koşulları taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- İlan 26/10/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, son başvuru tarihi 09/11/2018 tarihi mesai bitimidir.
İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.
|
Kadro Birimi
|
Bölümü
|
ABD/Program
|
Kadro Unvanı
|
Kadro Derece
|
Adet
|
Açıklamalar
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Kimya
|
Anorganik Kimya
|
Profesör
|
1
|
1
|
Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Fosfin ligandlarının Paladyum ve Rutenyum katalizli reaksiyonları ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İktisat
|
İktisat Tarihi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Avrupa iktisat tarihinde ve iktisat düşüncesi tarihinde, rasyonel ekonomik faaliyet ile ilgili çalışma yapmış olmak.
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
Yönetim ve Bilişim Sistemleri
|
Doçent
|
2
|
1
|
Pazarlama alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. Dijital pazarlama
konularında çalışmaları olmak.
|
Maliye
|
Maliye Teorisi
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak. Sistemik düzeyde yükseköğretim ve sağlık alanında etkinlik analizine
ilişkin çalışmalar yapmış olmak.
|
İktisat
|
İktisat Politikası
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
İktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Belirsizlik ve makro ekonomik değişkenler ilişkisi üzerine çalışma
yapmış olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Makine Mühendisliği
|
Enerji
|
Doçent
|
3
|
1
|
Makine Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak ve buhar jetli soğutma sistemleri ve otomotiv
klimalarında ejektör uygulamaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.
|
Kimya Mühendisliği
|
Temel İş ve Termodinamik
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Elektrokimyasal teknikle akış hidrodinamiği konusunda çalışmaları olmak.
|
İlahiyat Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
Hadis
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Hadis alanında doktora yapmış olmak.
|
İslam Tarihi ve Sanatları
|
İslam Tarihi
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
İslam tarihi alanında doktora yapmış olmak.
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
|
Beden Eğitimi ve Spor
|
Beden Eğitimi ve Spor
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak. Dinamik denge ve ayak bileği konularında çalışmalar yapmış olmak.
|
Osmaniye Meslek Yüksekokulu
|
Çevre Koruma Teknolojileri
|
Çevre Koruma ve Kontrol
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Kimya anabilim dalında doktorasını yapmış olmak. Kan kanseri olan
bireylerde Real Time PCR cihazı
kullanımıyla enzim gen polimorfizmleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.