osmaniye korkut ata üniversitesi akademik personel alacak

Kadro Birimi Bölümü ABD/Program Kadro Unvanı Kadro Derece Adet Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 1 Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Fosfin ligandlarının Paladyum ve Rutenyum katalizli reaksiyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Profesör 1 1 Avrupa iktisat tarihinde ve iktisat düşüncesi tarihinde, rasyonel ekonomik faaliyet ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim ve Bilişim Sistemleri Doçent 2 1 Pazarlama alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. Dijital pazarlama konularında çalışmaları olmak.

Maliye Maliye Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak. Sistemik düzeyde yükseköğretim ve sağlık alanında etkinlik analizine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.

İktisat İktisat Politikası Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Belirsizlik ve makro ekonomik değişkenler ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Doçent 3 1 Makine Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak ve buhar jetli soğutma sistemleri ve otomotiv klimalarında ejektör uygulamaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Mühendisliği Temel İş ve Termodinamik Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Elektrokimyasal teknikle akış hidrodinamiği konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İslam tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak. Dinamik denge ve ayak bileği konularında çalışmalar yapmış olmak.