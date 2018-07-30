Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, genel şartları ve diğer tüm detaylar şöyle;

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesörlük kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, doktora/tıpta uzmanlık belgesi, Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden 55 ve üzeri bir puana sahip olması, Tıp Fakültesine başvuracak adayların TUS yabancı dil sınavından başarılı olması veya Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmenliğinde belirtilen yabancı dil başarı şartını sağlaması gerekmektedir), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.