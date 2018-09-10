nişantaşı üniversitesi personel alımı yapıyor

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda Akademik kadrolara Öğretim Üyelerinin alınacağını duyurdu.

Yayımlanan ilan şöyle;

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğretim Üyeleri adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mah. Söğütözü Sok. No: 20 Y Maslak 1453 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 1010

BİRİM BÖLÜM / PROGRAM UNVAN KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Prof. 1 Tarih Alanında Doçentliğini Almış Olmak. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi 1 Politik Sosyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.* İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi 1 Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak.* İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Sosyal Hizmet Prof. 1 Sosyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.* İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Klinik Psikoloji Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak. * İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak. * İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya Dr. Öğr. Üyesi 1 Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya Doç. 1 Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doçentliğini Almış Olmak. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya Prof. 1 Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doçentliğini Almış Olmak. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Yeni Medya Dr. Öğr. Üyesi 1 Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak.* İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Yeni Medya Doç. 1 Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.* İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Yeni Medya Prof. 1 Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.* İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını Almış Olmak. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doç. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Prof. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme Alanında Doktorasını Almış Olmak Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Doç. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Prof. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İngilizce Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak.* Mühendislik Mimarlık Fakültesi İngilizce Mimarlık Doç. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.* Mühendislik Mimarlık Fakültesi İngilizce Mimarlık Prof. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.* Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını Yapmış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Doç. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Prof. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını Yapmış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doç. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Prof. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını Yapmış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Doç. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Prof. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak. Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Doç. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Prof. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) İç Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak.* Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) İç Mimarlık Doç. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.* Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) İç Mimarlık Prof. 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.* Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak. Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

(*) (23 Mart 2016 Resmi Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.