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Nişantaşı Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda Akademik kadrolara Öğretim Üyelerinin alınacağını duyurdu.

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Nişantaşı Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda Akademik kadrolara Öğretim Üyelerinin alınacağını duyurdu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:56
Nişantaşı Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda Akademik kadrolara Öğretim Üyelerinin alınacağını duyurdu.

Yayımlanan ilan şöyle;

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğretim Üyeleri adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mah. Söğütözü Sok. No: 20 Y Maslak 1453 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 1010

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Prof.

1

Tarih Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Politik Sosyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Sosyal Hizmet

Prof.

1

Sosyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Klinik Psikoloji Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak. *

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Psikoloji Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak. *

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Dr. Öğr. Üyesi

1

Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Doç.

1

Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Prof.

1

Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Yeni Medya

Dr. Öğr. Üyesi

1

Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Yeni Medya

Doç.

1

Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Yeni Medya

Prof.

1

Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler Ya Da İletişim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.*

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını Almış Olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doç.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Prof.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

İşletme Alanında Doktorasını Almış Olmak

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doç.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İngilizce Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak.*

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İngilizce Mimarlık

Doç.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.*

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İngilizce Mimarlık

Prof.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.*

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını Yapmış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doç.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını Yapmış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doç.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını Yapmış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doç.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Doç.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Prof.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

(İngilizce) İç Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak.*

Sanat ve Tasarım Fakültesi

(İngilizce) İç Mimarlık

Doç.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.*

Sanat ve Tasarım Fakültesi

(İngilizce) İç Mimarlık

Prof.

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.*

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili Alanda Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Almış Olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

(*) (23 Mart 2016 Resmi Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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nişantaşı üniversitesi personel alımı yapıyor
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