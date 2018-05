 İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Atanan Prof. Dr. Zafer UTLU Kimdir?

Cumhurbaşkanlığından yapılan son dakika açıklamasında İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer UTLU’nun atandığı belirtildi.

Atama kararının yayımlanmasının ardından Prof. Dr. Zafer UTLU kimdir sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

PROF. DR. ZAFER UTLU KİMDİR?

Lisans Eğitimini Gazi Üniversitesinde 1988 yılında tamamlayan Utlu, Yüksek Lisans Eğitimini 1999 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Enerji” alanında, Doktora Eğitimini 2003 yılında aynı Üniversitede Enerji alanında tamamlayarak “Doktor (PhD)” unvanını almıştır. 2010 Yılında Makine Mühendisliği alanında Doçent olmuştur. 2015 yılında Makine Mühendisliği Termodinamik alanında Profesör olmuştur.

1988-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çeşitli Eğitim-Öğretim kademelerinde Program Başkanı, Bölüm Başkanı, AR-GE Şb. Müdürü, Eğitim-Öğretim Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2006-2010 yılları arasında Yarı zamanlı olarak Deniz Harp Okulu, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinde ders vermiştir. 2010 Yılında akademik hayatını daha aktif sürdürmek amacı ile TSK den emekli olarak Türkiye Akademik hayatına geçiş yapmıştır.

TUBİTAK, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve BAP kapsamında, Üç’ü uluslararası, beş’i ulusal ve 3 ü de BAP olmak üzere 11 adet yaklaşık beş milyon TL lık ARGE projelerini yürütmüştür.

Yazar ve ortak yazarlık yaptığı 120 nin üzerinde Uluslararası ve Ulusal makale ve bildirisi yayını bulunmaktadır. Web of Science göre (Aralık 2017) h indeksi 18 dir. Ayrıca yazılmış üç kitap bölümü mevcuttur. International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME) dergisinin editörlüğünü de yapmaktadır. On iki Uluslararası bilimsel dergi de hakemlik görevini de yürütmektedir.

İngilizce bilir, evli ve iki kız babasıdır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA