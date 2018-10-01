Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!

Muş Alparslan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 6 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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