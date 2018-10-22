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Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinin üzerinden 18 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinin üzerinden 18 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:25
Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinin üzerinden 18 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.'' ifadelerine yer verilmiştir.

Başvuru Şartları:

  • Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren altı (6) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

  • Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

  • Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

  • Adayların; Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesine www.alparslan.edu.tr adresinde bulunan mevzuat ve formlar linkinden ulaşarak başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

  • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

  • Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.

  • Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.

  • Posta ile yapılan, belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  • İlan Başvuru Tarihi:20.10.2018 -Son Başvuru Tarihi:03.11.2018

EĞİTİM FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

1

1

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

Kimya

Anorganik Kimya

1

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

1

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

3

Felsefe

Bilim Tarihi

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Hadis

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Tarihi

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

1

3

Elektronik materyallerin malzeme yapısı hakkında çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

2

Yaşlı bireylerde sarkopeni konusunda çalışmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

1

1

Klinik kökenli MRSA izolatlarında sinerjik antimikrobiyal etkinin araştırılması konusunda çalışmış olmak.

Ebelik

Ebelik

1

3

Çocuklarda ağrı konusunda çalışmış olmak.

BULANIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

1

3

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.10.2018 16:16
Anahtar Kelimeler:
muş alparslan üniversitesi akademik personel alacak
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