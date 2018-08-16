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Munzur Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Munzur Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

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Munzur Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Munzur Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

16 Ağustos 2018 Perşembe 08:20
Munzur Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Munzur Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 16/08/2018
Son Başvuru Tarihi : 11/09/2018

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 -Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim Munzur Üniversitesi Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ Tel: 0428 213 1794

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Adet

Drc

Açıklama

Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği

Yapı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

İnşaat Mühendisliği

Bölümü mezunu olup, yapı

malzemeleri konusunda doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi/ Beden Eğitim ve Spor

Bölümü

Beden Eğitim ve Spor Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Tunceli Meslek Yüksekokulu/

Gıda İşleme Bölümü

Gıda Teknolojisi Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Antioksidan ve/ veya Antimikrobiyal madde

konusunda çalışmış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.08.2018 10:44
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munzur üniversitesi akademik personel alacak
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