Montreal Başkonsolosluğu Personel Alımı Yapacak!..

Dışişleri Bakanlığı, Montreal Başkonsolosluğu'nda görevlendirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile sekreter alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar;
T.C.MONTREAL BAŞKONSOLOSLUĞU Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
T.C. Montreal Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan bir (1) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
- Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek (ayrıca İngilizce de bilmek tercih sebebidir),
- Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
- Özgeçmiş (CV),
- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
- Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş adayların sözkonusu diplomaları için Eğitim Ataşeliklerinden (lise diploması), veya Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (Lisans diploması ) alınacak “denklik belgesi”),
- Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
- SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a)Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 15 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.00-15.00 arasında T.C. Montreal Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat) Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat)
b)Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 10:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı.
IV)BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 31 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz “1250 boul. Rene-Levesque Ouest, Suite 3045, Montreal, H3B 4W8, QC, Canada” adresine ulaşacak şekilde posta ile veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 9:00-17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir. E-posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
V)SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C. Montreal Başkonsolosluğu
1250 boul. Rene-Levesque Ouest, Suite 3045, Montreal, H3B 4W8, QC, Canada
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Montreal Başkonsolosluğu
1250 boul. Rene-Levesque Ouest, Suite 3045, Montreal, H3B 4W8, QC, Canada
Tel : + 1 514 379 4448
E-mail: consulat.montreal@mfa.gov.tr