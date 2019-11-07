Mersin Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ilan.gov.tr üzerinden yeni bir alım ilanı yayınladı. İlana göre Mersin Üniversitesi, aşağıda belirtilen 8 farklı bölüme araştırma görevlisi alacak. Başvurular 31 Ekim ile 14 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Mersin üniversitesi araştırma görevlisi alımı için yayınladığı resmi duyuru şöyle;

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili

maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Adaylarda:

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen koşullar aranır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

5. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesinin aslı,

6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK’ün yayınlamış olduğu 4’lük ve 5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır),

7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

8. İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

- Özel yetenekle öğrenci alan programlar için başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır.

- Eğitim Bilimleri bölümleri için adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10. YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

NOT:

1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.