Mersin Üniversitesi KPSS'siz Personel Alım İlanı!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda farklı bölüm ve kadrolarda görevlendirilmek üzere 23 öğretim üyesi, doçent ve profesör alınacağı açıklandı. İşte detaylar...
Başvuru Şartları ve Detaylar!
2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri (belge üzerindeki
geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır) geçerli olacaktır.
Başvuruda istenilen belgeler
-Üniversitemiz web sayfası (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire- baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır.
-Bu belgelerin Profesörlük için 6 takım [1 fiziksel+5 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.
-Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.
- 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır.
|BİRİM
|BÖLÜM
|ANABİLİM DALI
|UNVAN
|DERECE
|ADET
|NİTELİK
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Profesör
|1
|1
|
Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak. Karaciğer naklinde kısa hepatik venlerin kesilmesinde geleneksel bağlamanın harmonic scalpel ile karşılaştırılması konusunda
|Tıp
Fakültesi
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Doçent
|1
|1
|
Doçentliğini Göz Hastalıkları alanında almış olmak. Retina
|Tıp
Fakültesi
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Kadın Hastalıkları Ve
Doğum
|Dr.Öğr.Üyesi
|5
|1
|
İnhibin -B hormonunun menopozu belirlemedeki yeri ve FSH
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
|Doçent
|1
|1
|
Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında almış
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
|Doçent
|1
|1
|
Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Doçent
|1
|1
|
Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Doçent
|1
|1
|
Doçentliğini ve yan dal uzmanlığını Çocuk kardiyoloji alanında almış olmak. Pulmoner hipertansiyon konusunda deneysel ve
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Doçent
|1
|1
|
Doçentliğini Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları alanında alımış olmak. Çocuk solunum fonksiyon testleri konusunda çalışmaları bulunmak. Çocuk İmmunoloji dalında deneyimi
|Tıp
Fakültesi
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
|Doçent
|1
|1
|
Çocuk endokrinoloji hastalıkları yan dal uzmanı olmak.
|Tıp
Fakültesi
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
|Dr.Öğr.Üyesi
|4
|1
|
Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi alanında çalışmaları bulunmak.
|Tıp
Fakültesi
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
|Dr.Öğr.Üyesi
|4
|1
|
Çocuk Enfeksiyon hastalıkları alanında çalışmaları bulunmak.
|Tıp
Fakültesi
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları
|Dr.Öğr.Üyesi
|4
|1
|
Çocuk Alerji ve İmmunoloji hastalıkları bilim dalı uzmanı olmak.
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
|Dr.Öğr.Üyesi
|4
|1
|
Çocuk Metabolizma Hastalıkları bilim dalı uzmanı olmak.
|Tıp
Fakültesi
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
|Dr.Öğr.Üyesi
|4
|1
|
Çocuk endokrinolojisi bilim dalı uzmanı olmak.
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Dr.Öğr.Üyesi
|4
|1
|
Çocuk Gastroenterolojisi bilim dalı uzmanı olmak. Klinik araştırmalarda ve yurt dışında karaciğer nakli üzerine deneyimi bulunmak.
|Tıp
Fakültesi
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Halk Sağlığı
|Profesör
|1
|1
|
Doçentliğini ve uzmanlığını Halk sağlığı alanında almış olmak.
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|1
|
Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları alanında almış olmak. Lipodistrofi ve insülin direnci ile ilgili çalışmaları
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Radyasyon Onkolojisi
|Dr.Öğr.Üyesi
|5
|1
|
Radyasyon onkolojisi uzmanı olmak, Uterin Sarkomlarda Radyoterapi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
|Tıp
Fakültesi
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Radyoloji
|Doçent
|1
|1
|
Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak. Girişimsel radyoloji
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Tıbbi Farmakoloji
|Profesör
|1
|1
|
Doçentliğini ve uzmanlığını Tıbbı Farmakoloji alanında almış
|Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
|Doçent
|1
|1
|
Doçentliğini Biyoistatistik alanında almış olmak. Meta analizinde heterojenliğin saptanmasında kullanılan yöntemler üzerine
|Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Histoloji ve Embriyoloji
|Profesör
|1
|1
|
Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji alanında almış olmak. Periferik sinir sistemi rejenerasyonu ve dejenerasyonunda ultrastrüktürel değişiklikler ile ilgili çalışmaları bulunmak.
|Tıp
Fakültesi
|Temel Tıp
Bilimleri
|Tıp Tarihi ve Etik
|Doçent
|1
|1
|
Doçentliğini Tıp Tarihi ve Etik alanında almış olmak. Kadın
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