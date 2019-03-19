Mersin Üniversitesi KPSS'siz Personel Alım İlanı!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda farklı bölüm ve kadrolarda görevlendirilmek üzere 23 öğretim üyesi, doçent ve profesör alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Başvuru Şartları ve Detaylar!

2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri (belge üzerindeki

geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır) geçerli olacaktır.



Başvuruda istenilen belgeler

-Üniversitemiz web sayfası (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire- baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır.

-Bu belgelerin Profesörlük için 6 takım [1 fiziksel+5 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.

-Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

- 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET NİTELİK Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak. Karaciğer naklinde kısa hepatik venlerin kesilmesinde geleneksel bağlamanın harmonic scalpel ile karşılaştırılması konusunda

çalışmaları bulunmak. Tıp

Fakültesi Cerrahi Tıp

Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini Göz Hastalıkları alanında almış olmak. Retina

hastalıkları ve mikroRNA ilişkisi üzerine çalışmaları bulunmak. Tıp

Fakültesi Cerrahi Tıp

Bilimleri Kadın Hastalıkları Ve

Doğum Dr.Öğr.Üyesi 5 1 İnhibin -B hormonunun menopozu belirlemedeki yeri ve FSH

hormonu kıyaslanması konularında çalışmaları bulunmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında almış

olmak. Nazal mukozada nörojenik enflamasyonun rolü ile ilgili çalışmaları bulunmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 1 Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında

almış olmak. Perforatör flepler konusunda klinik çalışmaları bulunmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

Çocuk Acil Serviste çalışmış ve Çocuk Acil servis yönetiminde deneyimli olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini ve yan dal uzmanlığını Çocuk kardiyoloji alanında almış olmak. Pulmoner hipertansiyon konusunda deneysel ve

klinik çalışmaları bulunmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları alanında alımış olmak. Çocuk solunum fonksiyon testleri konusunda çalışmaları bulunmak. Çocuk İmmunoloji dalında deneyimi

bulunmak. Tıp

Fakültesi Dahili Tıp

Bilimleri Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk endokrinoloji hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Tıp

Fakültesi Dahili Tıp

Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve

Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi alanında çalışmaları bulunmak. Tıp

Fakültesi Dahili Tıp

Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve

Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Çocuk Enfeksiyon hastalıkları alanında çalışmaları bulunmak. Tıp

Fakültesi Dahili Tıp

Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve

Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Çocuk Alerji ve İmmunoloji hastalıkları bilim dalı uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Çocuk Metabolizma Hastalıkları bilim dalı uzmanı olmak. Tıp

Fakültesi Dahili Tıp

Bilimleri Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Çocuk endokrinolojisi bilim dalı uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Çocuk Gastroenterolojisi bilim dalı uzmanı olmak. Klinik araştırmalarda ve yurt dışında karaciğer nakli üzerine deneyimi bulunmak. Tıp

Fakültesi Dahili Tıp

Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 1 Doçentliğini ve uzmanlığını Halk sağlığı alanında almış olmak.

Çevre sağlığı alanında çalışmaları bulunmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları alanında almış olmak. Lipodistrofi ve insülin direnci ile ilgili çalışmaları

bulunmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Radyasyon onkolojisi uzmanı olmak, Uterin Sarkomlarda Radyoterapi ile ilgili çalışmaları bulunmak. Tıp

Fakültesi Dahili Tıp

Bilimleri Radyoloji Doçent 1 1 Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak. Girişimsel radyoloji

ve kardiyovasküler görüntülemede deneyimi bulunmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 Doçentliğini ve uzmanlığını Tıbbı Farmakoloji alanında almış

olmak. Diyabetes mellitus, Rho-kinaz ve CYP enzimleri konularında çalışmaları bulunmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoistatistik alanında almış olmak. Meta analizinde heterojenliğin saptanmasında kullanılan yöntemler üzerine

çalışmaları bulunmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji alanında almış olmak. Periferik sinir sistemi rejenerasyonu ve dejenerasyonunda ultrastrüktürel değişiklikler ile ilgili çalışmaları bulunmak. Tıp

Fakültesi Temel Tıp

Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Doçent 1 1 Doçentliğini Tıp Tarihi ve Etik alanında almış olmak. Kadın

Hastalıkları ve Doğum Tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

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