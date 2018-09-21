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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 7 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 7 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

21 Eylül 2018 Cuma 10:12
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 7 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan şöyle;

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi, Diploma örnekleri ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Diplomalar, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime; İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel Açıklamalar:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  • Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.09.2018 10:40
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mehmet akif ersoy üniversitesi personel alım ilanı
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