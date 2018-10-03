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Marmara Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı

Marmara Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 12 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Marmara Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı

Marmara Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 12 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 23:41
Marmara Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı

Marmara Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 12 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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