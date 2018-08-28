manisa celal bayar üniversitesi personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 16 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.
T.C.MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Tarafından yayımlanan ilan şöyle;
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.
MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:
PROFESÖRLER İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Profesör kadroları daimi statüdedir.
- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu , Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)
- 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)
DOÇENTLER İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Doçent kadroları daimi statüdedir.
- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)
- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, 2 adet Fotoğraf)
- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)
GENEL ŞARTLAR
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.
- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden,
"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.
|
BİRİMİ
|
ANABİLİM DALI / PROGRAM
|
UNVAN
|
DERECE
|
ADET
|
AÇIKLAMA
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
ZOOLOJİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Glikobiyoloji Alanında ve Böbrek Gelişimi Konusunda Çalışmaları Bulunmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
NÜKLEER FİZİK
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Vektör Mezonların Fotoüretimi, Nükleer Seviye Yoğunluğunu Kullanan Nükleer Yapı ve Nükleer Reaksiyonlarla İlgili Çalışmaları Bulunmak.
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
EKONOMETRİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Doçentliğini Ekonometri Alanında Almış Olmak. Bayesyen Çıkarsama Konusunda Çalışmaları Bulunmak.
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Doçentliğini Biyokimya Alanında Almış Olmak. Kanser ve Kadın Doğum Konularında Çalışmaları Bulunmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
İÇ HASTALIKLARI
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Gastroenteroloji Bilim Dalında Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapmış Olmak.
|
DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Doçentliğini Finans Alanında Almış Olmak. Bankacılık ve Sigortacılık Alanında Çalışmaları Bulunmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
HİDROBİYOLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Dinoflagellat Kist Taksonomisi, Ekoloji ve Filogenisi ile İlgili Çalışmaları Bulunmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
MEKANİK
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Sürekli Ortamların Doğrusal Olmayan Titreşimlerinin Genel Operatör Notasyonuyla Çözümleri Üzerine Çalışmaları Bulunmak.
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
SOSYAL HİZMET
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Çocuklarda ve Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Geçerliliği ve Güvenilirliği Konusunda Çalışmaları Bulunmak.
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji Alanında Almış Olmak. Koklea Histolojisi Üzerine Çalışmaları Bulunmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
NÜKLEER TIP
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Doçentliğini Fizik Bilim Dalında Almış Olmak. Iyot-131 ve Samaryum 153 Tedavilerinin Dozimetrileri Konularında Çalışmaları Bulunmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
5
|
1
|
Doktorasını Çeviri Bilimi Alanında Yapmış Olmak. Akademik Çeviri Eğitimi ve Çeviri Eleştirisi Üzerine Çalışmaları Bulunmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
DENEYSEL PSİKOLOJİ
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
4
|
1
|
Doktorasını Deneysel Psikoloji Alanında Almış Olmak. Değişim Saptama Alanında Çalışmaları Bulunmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
UYGULAMALI SOSYOLOJİ
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
3
|
1
|
Kırsal Kalkınma ve Telekomünikasyon Alanlarında Çalışmaları Bulunmak.
|
İŞLETME FAKÜLTESİ
|
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
5
|
1
|
Turizmde Pazarlama Metaforları, Duyusal Pazarlama ve Sorumlu Turizm Konularında Çalışmaları Bulunmak.
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
MALZEME BİLİMİ
|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|
3
|
1
|
Doktorasını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alanında Yapmış Olmak. Termal Sprey Kaplamalar ve Silisyum Wafer Üretimi Üzerine Çalışmaları Bulunmak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA