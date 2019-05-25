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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Personel Alıyor!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 11 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve başvuru detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Personel Alıyor!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 11 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve başvuru detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:15
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Personel Alıyor!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 11 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve başvuru detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan ilanda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar,  http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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