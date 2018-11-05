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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ile 13 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ile 13 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:03
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ile 13 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 12:33
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