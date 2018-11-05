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KTO Karatay Üniversitesi Akademik Personel Alacak

KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile Tarih Bölümüne Profesör alımı yapılacağı duyuruldu.

KTO Karatay Üniversitesi Akademik Personel Alacak

KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile Tarih Bölümüne Profesör alımı yapılacağı duyuruldu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:19
KTO Karatay Üniversitesi Akademik Personel Alacak

KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile  Tarih Bölümüne Profesör alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 05.11.2018

Son Başvuru Tarihi: 20.11.2018

Son Güncelleme: 05.11.2018 18:04
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